Lors de cette cérémonie organisée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria en présence de membres du Gouvernement, des distinctions ont été remises à nombre de personnalités du monde des Arts et de la culture, à l’instar de l’acteur Sid Ahmed Meziane (Agoumi), l’actrice Nadia Talbi, le plasticien Bachir Yeles Chaouche, le romancier Abdelouahab Aissaoui, lauréat du Booker 2020, la chanteur Meriem Wafa et le chercheur en patrimoine culturel Sid Ahmed Kerzabi.

A ce propos, M. Djerad a déclaré que cette cérémonie se veut juste un hommage "symbolique" à des grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle à travers leurs œuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant.

Le 1er novembre prochain sera l’occasion d’un grand hommage à tous les intellectuels et savants algériens, a-t-il annoncé.

A cette occasion, le Premier ministre a visité différents stands organisés dans le cadre du mois du patrimoine immatériel et les Journées nationales du cos tume traditionnel algérien.

Après un échangé avec plusieurs artisans et modélistes qui lui ont exposé leurs préoccupations, M.

Djerad a mis en avant l’impératif de valoriser l’Habit traditionnel en tant que "patrimoine culturel et Mémoire nationale", a-t-il dit. Soulignant l’importance d’encourager les artisans, il a appelé à la promotion de l’habit traditionnel algérien, en le portant notamment dans les manifestations internationales.

Organisées sous le thème "Mon costume, ma mémoire, ma culture", les Journées nationales du costume traditionnel algérien se poursuivront jusqu’à la première semaine du mois de septembre prochain.

Cette manifestation qui a débuté le 10 août en cours sous l’égide du ministère de la Culture s’inscrit dans le cadre du mois du patrimoine immatériel.