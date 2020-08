Dans ce document, les deux organisations onusiennes ont mis en avant les conséquences et les mesures prises par les systèmes éducatifs de la région face à la crise du COVID-19, formulant des recommandations pour faire face à cette situation et soulignant les opportunités d'apprentissage et d'innovation, indique lundi un communiqué de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC, basée à Santiago du Chili).

L'interruption du cycle scolaire a représenté une opportunité en termes d'adaptation et d'innovation des systèmes éducatifs, ce qui peut signifier d'énormes progrès, mais qui peut aussi impliquer une accentuation des écarts éducatifs préexistants dans la région entre les élèves en situation de vulnér abilité et ceux qui sont les plus avantagés en termes de résultats d'apprentissage et d'autres indicateurs éducatifs, tels que la progression et la permanence à l'école, relève le rapport.

Ce rapport, élaboré par la CEPALC et le Bureau régional de l'éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes (OREALC/UNESCO Santiago), met en avant la contraction de l'activité économique prévue pour la région et appelle à accorder une attention urgente à la nécessité de sauvegarder le financement en tant que priorité fondamentale pour protéger les systèmes éducatifs nationaux de l'augmentation des inégalités d'accès à l'éducation.

Compte tenu de la contraction économique, le montant des ressources disponibles pour l'éducation pourrait diminuer de plus de 9% rien qu'en 2020 avec des conséquences réelles sur le budget qui ne pourraient être observées qu'en 2021, met en garde le rapport, qui prône une priorisation des dépenses et la protection de l'éducation en tant que droit humain fondamental. Les deux organisations onusiennes appellent également à accorder une attention particulière au risque d'abandon scolaire parmi les groupes les plus vulnérables aux effets de la pandémie et de la crise sanitaire, sociale et économique qui en résulte.

En outre, le rapport relève que les défis des systèmes éducatifs son t liés à la préparation de réponses aux crises, c'est-à-dire à la capacité de résilience et d'adaptation tant des systèmes éducatifs que des services sociaux associés, ajoutant que les stratégies de reprise et de relance des processus éducatifs nécessitent de coordonner et d'articuler la planification et l'exécution du secteur éducatif avec celles d'autres secteurs, notamment la santé et la protection sociale.