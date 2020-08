Deux (02) individus ont été arrêtés, cette semaine par les éléments de la police judiciaire de Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, pour détention et commercialisation de munitions sans autorisation, a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté de wilaya.

Les deux individus ont été appréhendés en possession d'une quantité de munitions de différents calibres qui a été saisie, a-t-on précisé de même source.

Déférés au parquet de Tigzirt, ils ont été mis en détention provisoire pour, commercialisation de munitions de 5ème catégorie sans autorisation et port de munitions et ustensiles de 4ème catégorie sans autorisation et port d’une arme blanche prohibée, est-il indiqué.