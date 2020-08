L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme arrêté par la Direction de l’entreprise visant à sensibiliser le citoyen sur l’importance d’une consommation rationnelle de l’eau, tant pour la préservation de cette ressource vitale que pour la réduction de la facture de consommation, a précisé la chargée de la communication à l’Unité ADE d’El-Oued, Hakima Oueaâ.

Les services commerciaux de l’ADE, en coordination avec les communes, ont arrêté un programme portant dans une première phase sur la distribution de dépliants et le placardage d’affiches à travers les zones d’habitation, a-t-elle ajouté. Des médias lourds sont également mis à contribution, notamment la radio locale, en plus de l’exploitation des réseaux sociaux pour toucher une large partie de la population, en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie du Covid-19, e t mettre en avant la rationalisation de la consommation de l’eau, en tant qu’attitude de civisme.

L’opération est menée en coordination aussi avec des organisations nationales et associations, à leur tête les scouts musulmans algériens et des associations de quartiers.