Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé mardi le recours à l'armée pour aider les régions, compétentes en matière de santé, à lutter contre l'explosion de nouveaux cas de coronavirus.

"Le gouvernement espagnol va mettre à disposition des régions des effectifs des forces armées pour réaliser le traçage" des cas, a-t-il dit lors d'une allocution télévisée en précisant que 2.000 militaires seraient déployés à cet effet. L'Espagne a dépassé lundi la barre des 400.000 cas diagnostiqués de coronavirus, ont annoncé les autorités, qui ont ajouté que la situation à Madrid exigera d'agir "rapidement", avec l'adoption de nouvelles mesures dans les prochains jours. Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, le pays compte 405.436 cas confirmés, soit une augmentation de plus de 19.300 par rapport à vendredi. Nombre de ces nouveaux cas datent en fait des jours précédents, mais les régions, compétentes en matière de santé, ne les ont signalés au gouvernement central que ce week-end, a déclaré Fernando Simón, directeur du centre des urgences sanitaire au ministère de l a Santé. Il a insisté sur l'augmentation des cas à Madrid, la région où le plus grand nombre de cas ont été diagnostiqués au cours de la semaine écoulée, plus de 13.400.