En date de lundi à 16h27 heure locale (20h27GMT), le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus a atteint 23.522.806, tandis que le nombre de morts liées à la pandémie s'est élevé à 810.087, d'après les chiffres du CSSE.

Les Etats-Unis restent le pays le plus durement touché dans le monde, enregistrant 5.730.294 cas confirmés et 177.065 décès, représentant plus du cinquième du bilan mondial des décès.

Le Brésil se classe juste derrière, avec 3.605.783 cas positifs et 114.744 décès.

Les autres pays ayant recensé plus de 30.000 décès comprennent le Mexique, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Italie et la France.