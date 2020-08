Pas moins de 129 chefs adjoints des centres d’examen retenus pour les épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) et baccalauréat, session 2020 ont été désignés à Constantine pour le contrôle des mesures préventives contre le coronavirus, a indiqué lundi à l’APS le secrétaire général de la direction locale de l’éducation.

Cette nouvelle décision est inscrite dans le cadre de l’application du protocole sanitaire spécial, approuvé par le comité scientifique national de suivi de l'évolution de cette pandémie, a précisé M. Azzedine Baâziz .

Ces mesures préventives applicables dans les centres d’examen concernent la stérilisation de toutes les structures relevant de chacun des centres, avant leur ouverture et la disponibilité en quantités suffisantes des moyens nécessaires de prévention dont le masque de protection médicale et le gel hydro-alcoolique, a déclaré le même responsable.

Il a également relevé que ces chefs adjoints des centres d’examens veilleront à l’application de la mesure du respect de la distanciation physique dans les placements des tabl es avec "au moins un mètre entre les candidats" afin d’éviter tout risque de contamination en cette conjoncture exceptionnelle.

Aussi, 65 chefs adjoints seront mobilisés dans les centres d’examen réservés à l’épreuve du BEM, qui sera tenue entre le 7 et 9 septembre prochain, a révélé la même source, soulignant que plus de 19 .000 candidats au BEM sont attendus, encadrés 4.647 contrôleurs dont 3.112 enseignants chargés de la surveillance.

Pour l’épreuve du baccalauréat, qui sera organisée du13 au 17 septembre prochain, 64 autres chefs adjoints de centres ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de ces examens qui concerneront 18.666 candidats.

M. Baâziz a relevé que l’ensemble des centres d’examens mobilisés ont été choisis "avec soin, en optant pour des établissements remplissant toutes les conditions de sécurité et d’hygiène, de manière à offrir aux les candidats les meilleures conditions pour le déroulement des épreuves".

Il est à signaler que 6.425 encadreurs dont 4 .293 enseignants surveillants seront mobilisés pour accompagner les candidats du baccalauréat, session 2020.