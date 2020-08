Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit, dimanche, le ministère en charge des statistiques à l'effet d'opérer une "révolution" en matière d'élaboration de statistiques précises et réelles, permettant de cristalliser la nouvelle approche socio-économique, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le Président Tebboune qui présidait la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue par visioconférence, a chargé le ministère de tutelle de "veiller à opérer une révolution en matière d'élaboration de statistiques précises et réelles, permettant de cristalliser la nouvelle approche socio-économique, loin des procédés classiques et de contrer toute forme de récupération politique et de désinformation de l'opinion publique".

Le Président de la République a recommandé, par la même occasion, d'"utiliser les moyens de l'Etat pour la prise de vues aérienne et le cadastre en vue de disposer d'indicateurs précis", appelant à "associer les Collectivités locales dans l'élaboration du réseau national des statistiques, pallier les lacunes par le recrutement d'agents spécialisés au niveau de toutes les institutions étatiques, y compris les communes aux fins de définir les potentialités et besoins à travers des chiffres détaillés aux niveaux local et central".

Il a, aussi, appelé à "accélérer le processus de numérisation des secteurs et départements ministériels et assurer un raccordement entre ces derniers en vue de leur permettre d'échanger les données et de rattraper le retard enregistré en matière de numérisation de départements vitaux, appelés à fournir à l'Etat des indicateurs économiques dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle approche économique".

Pour le Président Tebboune, il est impératif d'"exploiter la numérisation pour le recensement des richesses nationales, pour mieux connaitre nos potentialités et définir nos besoins, car, les statistiques disponibles ne sont pas souvent exacts, d'autant que la Numérisation et les Statistiques sont la base de toute stratégie efficiente et un outil facilitant sa mise en œuvre par le Gouvernement".

Il convient, également, d'"exploiter la Numérisation sur le terrain pour lutter contre la bureaucratie et la corruption et faire face aux manœuvres tendant à maintenir l'opacité dans la gestion de l'Economie nationale".

Le Président Tebboune a donné ces instructions, après avoir écouté les exposés des ministres de la Numérisation et des Statistiques et des Transports ont, ensuite, présenté des exposés sur la relance et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique. Le ministre délégué auprès du Premier-ministre, chargé de la micro-entreprise a, de son côté, présenté la stratégie à venir en matière d'emploi de jeunes et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un exposé sur le projet de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger.

A l'entame des travaux, le Premier ministre avait présenté un aperçu de l'action du Gouvernement durant la dernière quinzaine.