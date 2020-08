Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a présidé, dimanche au siège du ministère, une cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale du moudjahid commémorant le double anniversaire des offensives du nord constantinois (20 aout 1955) et le Congrès de la Soumam (20 aout 1956).

Intervenant à cette occasion, un cadre du ministère a affirmé que "les offensives du nord constantinois constituaient un tournant décisif et deux évènements marquants dans l'histoire de la glorieuse Révolution", rappelant qu'elles ont pu briser le blocus imposé sur la wilaya historique I et démenti les mensonges de l'occupation française qualifiant les évènements survenus après le 1 novembre 1954 n'étaient que des actes émanant de rebelles et des voyous".

"Cet anniversaire est une occasion pour rappeler le soutien indéfectible et inconditionnel de l'Algérie au peuple palestinien frère et à son droit non inaliénable en l'établissement d'un Etat indépendant dont la capitale est El-Qods", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Dr Mohamed Lamine Belghit a souligné à cette occasion la dimensi on populaire des offensives du nord constantinois, estimant qu'elles étaient une halte importante dans la révolution algérienne.

Le conférencier a mis en avant le rôle du Congrès de la Soummam dans la fondation de l'Etat algérien.