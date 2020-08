Les plages "Saint Michel" et "Cap Carbone" de la commune d’Arzew (Est de la wilaya d’Oran) connaissent un rush important d’estivants depuis la réouverture des sites de baignade dès l'annonce de l’allègement du dispositif sanitaire mis en place suite à la crise sanitaire du Covid-19, il y a une semaine, a-t-on constaté.

Les plages "Saint Michel" et "Cap Carbone" ont enregistré un afflux considérable de baigneurs venus briser la monotonie et les restrictions d’un quotidien imposées par la pandémie du Coronavirus d'une part, et en raison des températures caniculaires de ces derniers jours dépassant les 35 degrés Celsius d'autre part. En dépit de cette affluence, nombreux estivants déplorent le non respect des mesures préventives, notamment la distanciation des personnes et le port de masques de protection.

Dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2020, la commune d'Arzew a alloué une enveloppe de 12 millions DA pour lancer des opérations d'aménagement d'espaces familiaux avec vue sur le front de mer, réhabiliter les accès menant aux deux plages.