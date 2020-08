Une production prévisionnelle de 165.500 quintaux de piments frais destinés à la transformation en "hrissa" est attendue dans la wilaya de Guelma au titre de l'actuelle campagne de récolte 2019-2020, a-t-on appris dimanche, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

"Les données collectées par les équipes techniques de la DSA depuis le lancement de la campagne de récolte des piments relève le développement qualitatif et quantitatif de ce condiment destiné aux unités de transformation pour la campagne agricole 2019-2020", a déclaré le chef de service de la production et l'appui technique, Noureddine Messai. La même source a ajouté que la campagne de récolte qui devrait se poursuivre jusqu’à septembre prochain, cible une superficie totale de l'ordre de 613 hectares répartie à travers plusieurs communes de Guelma, soulignant que la surface destinée à la culture du piment était initialement arrêtée à 546 ha. M. Messai a attribué ce développement dans la filière du piment frais destiné à la transformation à Guelma au suivi des techniques de production, la dispo nibilité des usines de transformation et le soutien des agriculteurs versés dans cette filière. A noter que la transformation du piment est assurée par les usines spécialisées dans la transformation de la tomate industrielle après la fin de la saison de récolte des tomates.