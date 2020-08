Un planning basé sur une approche de "flexibilité et d'adaptation", pour une rentrée universitaire graduelle a été adopté par l'Université Mouloud Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche de son premier responsable, le Professeur Smaïl Daoudi.

"Nous avons mis en place un planning prenant en compte la situation sanitaire pour permettre une reprise graduelle des cours au niveau de l'UMMTO, selon les recommandation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRES), tout en privilégiant une approche de flexibilité et d'adaptation permanentes" a-t-il indiqué dans une déclaration à l'APS.

Considérant l'importance de l'UMMTO qui compte plus de 60 000 étudiants, le Pr Daoudi a souligne que "tout en agissant dans le cadre global des recommandations de la tutelle, il a été adopté cette approche de flexibilité et d'adaptation pour permettre un nivellement en fonction des conditions et données des différentes facultés".

Il y a, a-t-il expliqué "des disparités entre les différentes facultés de l'UMMTO en matière du nombre d'étudiants, du taux d'avancement des cours et des examens", ajoutant que les responsables de ces établissements ont été sensibilisés quant à la nécessité de s'y adapter à cette approche".

Ces derniers, a-t-il poursuivi "conscients de l'importance de la démarche se sont impliqués en effectuant un travail succinct en fournissant des plannings en fonction des données de chaque faculté, ce qui a permis d'arrêter un planning adapté pour chacune d'elles".

Le plus important pour l'heure, a estimé le Pr Daoudi est " la réussite de la mise en oeuvre de l'enseignement à distance, du moins jusqu'au 01 septembre prochain, et à partir de cette date nous déciderons de la possibilité de reprendre quelques examens, notamment, de fin de cycle". Aussi, et pour parer aux difficultés d'accès à internet pour les étudiants résidants dans certaines zones reclues, il a été décidé de recourir à la distribution des cours sur des supports audiovisuels ou en polycopie. Une opération qui se déroulera selon un planning qui leur sera communiqué via le portail électronique de l'Université.

Sur un autre volet, le responsable universitaire a, également, déclaré qu' "une coordination effective et continue a été établie entre les chefs d'établissements pédagogiques et ceux des oeuvres universitaires, pour procéder à l a désinfection des résidences et des moyens de transports, et ce, pour permettre un accueil sécurisé des étudiants". Pour les enseignants et chercheurs, le Pr Daoudi, a fait savoir qu'ils ont procédé dès aujourd'hui (dimanche) à la signature des procès-verbaux de reprise via internet conformément au protocole sanitaire arrêté par la tutelle.