Auteur d'une très belle saison avec Al Rayann, avec à la clé, le titre du meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, qu’il a partagé avec Akram Afif d’Al Sadd, Brahimi peut réussir sa première saison avec une autre consécration en perspectif, à savoir le Prix "QFA Award 2019- 2020" pour lequel il est en course avec le Qatari Afif et le Brésilien Paulo Edmilson (Al-Gharafa) dont le club a remporté le championnat. Le champion d’Afrique algérien a contribué grandement à la seconde place du championnat remportée par Al Rayyan qui a terminé à un point du club de Duhail SC. Brahimi aura l'occasion de briller encore en Coupe du Qatar dans laquelle son club est toujours en course pour les demi-finales.

Les coéquipiers de l'ex- joueur du FC Porto affronteront samedi prochain la formation d’Al-Arabi. Yacine Brahimi avait rejoint le club d'Al-Rayyan du Q atar, à l'été 2019 en provenance du FC Porto où il était en fin de contrat.