Le cycliste Julian Alaphilippe évoluera dans une équipe Deceuninck profondément remaniée par rapport à l'an dernier, dans le Tour de France, qui doit débuter samedi prochain à Nice (Sud).

En effet, de son entourage de 2019, il ne reste plus que les Danois Kasper Asgreen, vainqueur dimanche de son championnat national, et Michael Morkov, ainsi que le Belge Dries Devenyns.

Outre Alaphilippe, qui l'an passé avait porté pendant quatorze jours le maillot jaune de leader, l'équipe belge comptera aussi pour s'illustrer sur le sprinteur irlandais Sam Bennett, qui ne s'est encore jamais imposé dans le Tour, lors de ses deux premières participations. Bennett (29 ans) compte à son palmarès trois victoires d'étape dans le Giro, et deux dans la Vuelta.

L'équipe Deceuninck au Tour de France :

Julian Alaphilippe (FRA), Kasper Asgreen (DEN), Sam Bennett (IRL), Tim Declercq (BEL), Dries Devenyns (BEL), Bob Jungels (LUX), Michael Morkov (DEN) et Zdenek Stybar (CZE)