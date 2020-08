Les forces de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite au Yémen ont annoncé qu'elles avaient détruit samedi un drone chargé d'explosifs et un missile balistique lancés par le groupe "Ansarullah" (Houthis) en direction du territoire saoudien.

Selon une déclaration du porte-parole de la coalition, le colonel Turki al-Maliki, un drone lancé par les Houthis en direction du sud de l'Arabie saoudite et un missile balistique tiré contre Jazan dans le sud-ouest ont été neutralisés, rapporte l'agence de presse saoudienne SPA. Al-Maliki avait auparavant annoncé qu'un missile et un drone chargé d'explosifs lancés par les Houthis le 20 et le 21 août avaient également été neutralisés. Le Yémen est en proie à des violences depuis 2014, date à laquelle les Houthis ont pris le contrôle d'une grande partie du pays, dont la capitale, Sanaa. La crise s'est aggravée en 2015 lorsqu'une coalition militaire sous commandement saoudien a lancé une campagne aérienne. Des dizaines de milliers de Yéménites, dont une majorité de civils, auraient été tués dans ce conflit, qui a conduit à l'une des pires crises humanitaire s que connaît le monde, selon l'ONU alors que des millions de personnes sont toujours menacées de famine.