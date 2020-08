La même source a précisé que l'aviation de l'occupation avait mené des raids aériens sur un terrain dans l'est de la localité d'el Karara dans le nord-est de la ville de Khan Younes y causant des dégâts importants.

Un raid à l'artillerie a été également effectué sur une position dans l'est de la ville de Rafah dans le sud du territoire de Ghaza, y causant un important incendie.

Les forces d'occupation israéliennes bombardent Ghaza quasi quotidiennement depuis le 6 août, réduisant en cendres des cultures et des broussailles.

Cette nouvelle agression militaire israélienne survient avant la visite lundi dans la région du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo pour une tournée de cinq jours au Moyen-Orient.