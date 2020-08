Le secrétariat général s'est félicité de l'annonce faite par le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat et ce dans la perspective de la relance du processus de paix en Libye. "Le secrétariat salue cet accord que nous espérons être un motif à même d'écarter la menace d'une guerre civile et ses répercussions sur l'unité, la souveraineté, la stabilité et la prospérité de la Libye et ce dans l'esprit du dialogue, de consensus et de réconciliation, outre un puissant catalyseur pour tracer les contours d'un nouvel Etat libyen loin de toute ingérence étrangère", précise-t-on de même source. Il convient de rappeler que le GNA et la Chambre libyenne des représentants avaient annoncé un cessez-le-feu immédiat à travers l'ensemble du territoire libyen. Le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez el Sarraj a indiqué avoir donné ces instructions partant de sa "responsabilité politique et nationale" ainsi que "des exigences de la conjoncture actuelle que traverse le pays et la région, et de la crise sanitaire induite par la Covid-19".

Pour sa part, le Parlement de l'Est, sous la présidence de Aguila Saleh a appelé toutes les parties à "un cessez-le-feu immédiat au vu des conditions économiques du pays et de la propagation de la Covid-19".

"Le cessez-le-feu permettra la sortie des mercenaires et le démantèlement des milices", a-t-il ajouté. L'Algérie s’est également félicité des annonces faites par le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à travers l'ensemble du territoire libyen et l’adoption d’un dialogue "inclusif" devant mettre terme à la crise en Libye, avait indiqué vendredi un communiqué du ministère des Affaires Etrangères (MAE). "L'Algérie salue les annonces faites par chacun des président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à travers l'ensemble du territoire libyen et l’activation du processus politique à travers un dialogue "inclusif" pour mettre terme à la crise en Libye", précise le communiqué.

"L'Algérie prend note avec satisfaction de cette initiative consensuelle qui reflète la volonté des frères libyens à résoudre la crise et à consacrer la souveraineté du peuple libyen frère", ajoute la même ource. "En coordination avec les pays voisins et sous l’égide de l’Organisation des Nations Unis (ONU), elle avait appelé les différents protagonistes à un dialogue inclusif, sans exclusion aucune, à travers l'adhésion au processus de règlement politique à même de garantir l'unité et la stabilité de la Libye et la souveraineté de son peuple frère", poursuit la même source.

L'annonce a également été saluée par plusieurs pays du monde, insistant sur l'impératif règlement politique de la crise en Libye à même de garantir son unité et sa stabilité.