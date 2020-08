La Russie est intéressée par l'idée d'une coopération avec la Chine dans le domaine de la technologie 5G, a rapporté dimanche l'agence de presse TASS, citant le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

"Nous ne suivrons certainement pas l'exemple des Américains, qui exigent carrément que tout le monde refuse de coopérer sur la 5G avec la Chine, et notamment avec Huawei", a indiqué M. Lavrov au cours du Forum panrusse de l'Education des jeunes, intitulé "Territory of Meanings". "Nous souhaitons au contraire interagir avec d'autres pays pour créer conjointement des technologies modernes et les mettre en œuvre dans la vie quotidienne", a-t-il ajouté. La 5G est un sujet capital pour la Russie et pour le monde entier, a ajouté le ministre.