Les organisateurs du Festival international du film de Berlin annoncent une innovation pour l’édition 2021 qui permettra de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes.

La 71ème édition de cette célèbre rencontre mondiale du cinéma a décidé en effet de se passer de l’Ours d’argent décernés l’un pour le meilleur acteur et l’autre pour la meilleure actrice ; « Ces deux statuettes seront remplacées par un Ours d’argent de la meilleure performance dans un premier rôle, que le jury pourra décerner aussi bien à un acteur qu’à une actrice » rapporte un article du site 20minutes.fr mis en ligne hier qui cite les deux coorganisateurs du festival expliquant « que ne pas distinguer les récompenses en fonction du genre constitue un signal pour une prise de conscience favorisant l’égalité entre hommes et femmes dans l’industrie du cinéma ».

Le festival a également annoncé un nouveau prix, l’Ours d’argent pour la meilleure performance qui devra être décerné indistinctement du genre. Le Prix Bauer, du nom du premier directeur photo du festival passera à la trappe d’après les organisateurs qui justifient cela par «des révélations, publiées en janvier, sur les liens entre Alfred Bauer et le régime nazi », lit-on dans le même papier.

Les organisateurs comptent tenir cette édition en réel, et non en virtuel, avec maintien de la section « Génération », réservée aux enfants et adolescents, mais qui « ne programmera que des films d’une durée minimum de 60 minutes, et aucun court-métrage », ajoute 20minutes.fr