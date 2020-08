Ces artistes ont bénéficié des trois tranches de la prime, d’un montant total de 30.000 dinars, a précisé à l’APS le chef de service des activités culturelles.

La première opération a touché 251 artistes, durant le mois de juin dernier.

La seconde, achevée à la fin du mois écoulé, a concerné 213 artistes, a déclaré Nouri Mekhissi.

Quelque 167 autres artistes recevront à leur tour les trois dernières tranches de cette prime, durant la semaine en cours, sachant que tous les bénéficiaires de ces aides financières activent dans différents domaines dont le théâtre, les arts populaires et les arts plastiques, le cinéma, la chanson et la musique, a-t-il précisé. L’inscription des artistes a eu lieu par le biais d’une plateforme électronique mise en place par la direction de la culture d’Oran pour éviter le déplacement aux artistes concernés. Lors de la première étape quelq ue 251 artistes ont été inscrits, alors que 213 artistes ont été inscrits lors de la seconde phase, ainsi que 80 autres dans la troisième étape et 87 dans la quatrième, selon le même responsable.

Chaque artiste disposant d’une carte d’artiste ou d’une carte de membre de l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA) peut bénéficier de cette prime, décidée par l’Etat, ainsi que ceux pouvant prouver leur activité dans le domaine artistique, a-t-on indiqué.