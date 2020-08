Plus d’un million d’estivants ont visité les plages de la wilaya de Mostaganem ces cinq derniers jours, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de la protection civile.

Le dispositif de la surveillance des 39 plages autorisées à la baignade le long de la côte mostaganémoise a enregistré, du 19 au 23 août en cours, une affluence de plus d’un million d’estivants venus profiter des bienfaits de la mer et fuir les températures caniculaires qui sévissent sur la région.

Par ailleurs, les services de ce corps de secours ont effectué 184 interventions en mer, durant cette même période, pour sauver 125 personnes d’une noyade certaine et ont aussi secouru 37 autres blessées au niveau des plages.

Les unités de secours ont transféré 22 personnes vers des centres de santé et les hôpitaux, dont un enfant de 8 ans, sauvé d'une mort certaine dans une zone non surveillée, à l'ouest des Sablettes, dans la commune de Mazaghran, a-t-on ajouté. Les interventions du dispositif de surveillance de plage s'ajoutent au bilan des activités de protection civile au cours de cette même période. Cette d ernière a été marquée par 17 accidents de la circulation ayant fait au total un mort et 30 blessés.

Les mêmes unités ont assuré 197 évacuations sanitaires, dont un cas d’accouchement survenu dans une ambulance, lors de l’évacuation de la maman.

Elles ont également effectué 15 interventions pour lutter contre divers incendies.