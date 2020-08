Six (06) personnes ont trouvé la mort et 209 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi lundi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ain Temouchent où deux (02) personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées, note la même source.

Durant la même période (23-24 août), trois (03) cas de décès par noyade ont été déplorés, selon la même source, précisant qu'il s'agit d'un jeune homme de 26 ans noyé à la plage surveillée Larbi Ben M’hidi de Skikda, un enfant de six ans au niveau de la plage surveillée Chenoua hors les heures de surveillance et un adolescent de 15 ans dans une mare d’eau à Mechtet Ain Sayad, commune de Sidi Ferdj dans la wilaya de Souk Ahras. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué 50 opérations de sensibilisation à travers huit wilayas (35 communes), afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité du respect du confinem ent ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la Protection civile ont également effectué 92 opérations de désinfection générale à travers 12 wilayas (59 communes), touchant ainsi l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ce qui a amené la DGPC à mobiliser pour les deux opérations 344 agents tous grades confondue, 44 ambulances, 55 engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans quatre sites d’hébergement, destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers trois wilayas, Tipaza , Boumerdes et Illizi.

Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les incendies de forets et récoltes, il a été enregistré durant la même période, 16 incendies, dont 08 incendies de forêts, un incendie de maquis, un incendie d’herbe et six incendies de récolte ayant causé des pertes estimées à 289 ha de forêt, 35 ha de maquis, 180 ha d’herbes, 7 000 bottes de foins et la destruction de 965 arbres fruitiers.