Plus d'un millier de personnes ont manifesté dimanche à Québec contre le port du masque à l'école, obligatoire à partir de 10 ans dans les établissements de la province francophone.

"Ce qui nous rassemble, c'est de dire au gouvernement de ne pas toucher à nos enfants et que le masque à dix ans ça n'a pas de sens", a déclaré l'un des organisateurs, l'animateur de radio Eric Duhaime, cité par Radio Canada.

Outre des opposants au port du masque en général, des familles étaient venues protester à la veille de la rentrée scolaire contre la décision des autorités d'imposer le masque à l'école pour les enfants à partir de dix ans.

Le ministre de l'éducation du Québec Jean François Roberge a annoncé récemment que les élèves de 10 ans et plus devraient porter le masque dans les transports scolaires ainsi que dans les lieux communs des écoles du Québec, mais qu'ils pourraient s'en dispenser une fois installés dans leurs classes.

Plusieurs manifestations anti-masques, attirant notamment des adeptes de théories du complot, ont eu lieu ces dernières semaines à Québec et Montréal.