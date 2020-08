Le Royaume-Uni s'apprête à adopter des mesures plus strictes à partir de vendredi prochain pour cibler les plus graves contraventions aux restrictions liées à la distanciation sociale contre la pandémie du COVID-19, a annoncé dimanche le gouvernement britannique.

Ceux qui facilitent ou organisent des Raves illégales, des événements musicaux sans autorisation ou tout autre rassemblement illégal de 30 personnes ou plus pourront encourir une amende de 10.000 livres (13.087 dollars américains), a précisé la même source.

Cette nouvelle mesure vise à dissuader les violations qui mettent le plus en danger le grand public, a expliqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié sur son site Internet.

Les participants à des rassemblements illégaux encourront toujours une amende de 100 livres (130 dollars) et les personnes qui ont déjà été verbalisées verront le montant de l'amende doubler à chaque contravention jusqu'à un maximum de 3.200 livres (4.187 dollars), poursuit le communiqué.

"Ces rassemblements sont dangereux et ceux qui les organisent affichent un mépris flag rant de la sécurité des autres (...) Nous continuerons de punir la petite minorité qui pense être au-dessus des lois", a affirmé la ministre Priti Patel.