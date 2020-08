Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été signalé samedi sur la partie continentale de la Chine, a annoncé dimanche la Commission nationale de la santé.

Douze nouveaux cas importés ont été rapportés samedi sur la partie continentale, a indiqué la commission dans son rapport quotidien.

Deux nouveaux cas suspects importés ont été signalés au Fujian, et aucun décès lié à la maladie n'a été enregistré sur la partie continentale, ajoute le rapport.

Un total de 44 patients du COVID-19 sont sortis guéris de l'hôpital samedi sur la partie continentale de la Chine, a noté la commission. Aucun décès n'a été rapporté parmi les cas importés.

Samedi, le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale avait atteint 84.951.

Sur ce total, 422 patients sont encore hospitalisés, dont seize dans un état grave. En tout, 79.851 personnes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement, et 4.634 personnes sont décédées de la maladie sur la partie continentale de la Chine, a indiqué la commission.

Samedi, 4.657 cas confirmés, dont 76 décès, avaient été recensés dans la Région administrative s péciale (RAS) de Hong Kong, 46 cas confirmés dans la RAS de Macao et 487 à Taiwan, dont sept décès.