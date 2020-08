L'Inde a franchi dimanche le cap des trois millions de personnes contaminées par le nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le ministère a fait état de 69.239 nouvelles contaminations et 912 décès supplémentaires, portant à 56.706 le nombre total de personnes ayant succombé de la maladie du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon des chiffres officiels.

Une étude sérologique publiée la semaine dernière a révélé que plus d'un quart des habitants de New Delhi pourraient déjà avoir contracté le virus.

L'Inde a instauré un confinement national brutal fin mars, qu'elle a levé début juin pour tenter de ranimer une économie exsangue.

Les autorités locales ont imposé des reconfinements locaux dans des Etats et des villes, notamment dans les Etats de Haryana (nord) et du Pendjab (nord-ouest) où, ces dernières semaines, le nombre de cas confirmés a atteint des sommets.

Auparavant, les principales zones affectées étaient les mégapoles de New Delhi et de Bombay, qui comptent certains des plus grands bidonvilles au monde.

"Nous constatons actuellement une augm entation assez importante du nombre de cas en Inde", a affirmé K Srinath Reddy, de la Fondation indienne pour la santé publique, une organisation non gouvernementale.