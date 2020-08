Un lot de 131 tenues médicales de protection a été distribué au profit des médecins de différentes structures de santé de la wilaya de Constantine, à l’initiative de l’association El Irchad Oua Islah, a-t-on appris dimanche du président de cette association, Naim Harouni.

"Cette opération, intervient dans le cadre des efforts déployés dans la lutte contre le coronavirus et témoigne de soutien du mouvement associatif envers les staffs médicaux et paramédicaux , a indiqué à l’APS le même responsable.

Ces moyens de protection médicale, a-t-il fait savoir, ont été affectés au bénéfice du personnel médical du centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, l’hôpital El Bir, celui de Mohamed Boudiaf de la commune d’El Khroub, a-t-on détaillé. Sur un autre registre, le même responsable a déclaré que 237 poches de sang ont été collectées, en juillet dernier,lors d’une campagne caritative initiée en étroite coordination des services des centres de transfusion sanguine (CTS) des structures de santé d’Ali Mendjeli et de la commune de Didouche Mourad. M Harouni a affirmé dans ce même contexte que cette action vise principalement à couvrir les besoins exprimés en matière de sang et ses dérivés par les établissements de santé, en cette période de crise sanitaire.

Le président de cette association a annoncé, à cette occasion , le lancement d'une nouvelle campagne de désinfection à travers les différentes administrations et équipements locaux ainsi que les placettes publiques les plus fréquentées dans le cadre des mesures visant à freiner la propagation de ce nouveau virus.

Créée en 1989, l’association El Irchad Oua Islah de la wilaya de Constantine à caractère sociale et humanitaire organise régulièrement de différentes actions de solidarité en faveur de diverses franges défavorisées notamment celles des zones rurales dont la collecte et la distribution des denrées alimentaires, la visite des malades dans les hôpitaux à l’occasion des fêtes religieuses en plus de la programmation des sorties de loisirs au profit des enfants issus de familles démunies , a-t-on rappelé.