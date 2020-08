L'OGC Nice (Ligue 1 française de football) compte revenir à la charge, et formuler une deuxième offre aux Espagnols de Bétis Séville, pour s'attacher les services du défenseur international algérien Aissa Mandi, rapporte vendredi le site Estadio Deportivo.

La semaine dernière, les "Aiglons" se sont vus refuser une première offre pour le défenseur central des "Verts" de 28 ans.

Les dirigeants niçois auraient fait d’Aissa Mandi une priorité et ils ne seraient pas prêts de lâcher l’affaire.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club andalou, Mandi n’a pas l’intention de changer d'air, sauf en cas d'offre intéressante.

Sa priorité numéro 1 serait un départ en direction de Premier League anglaise où des prétendants se sont manifestés : Newcastle et Liverpool, sans faire d'offre officielle.

Mandi a une clause libératoire de 30 millions d'euros et sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros. Début août, l'ancien joueur du Stade de Reims (France) a été annoncé à Liverpool, par le Daily Mirror, pour remplacer Dejan Lovren qui a rejoint le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg.

Le défenseur int ernational algérien, champion d'Afrique 2019 en Egypte, avait été annoncé en Turquie chez Fenerbahçe qui serait aussi interessé pour racheter le contrat du joueur, arrivé à Séville en 2016.