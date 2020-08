Une convention a été signée samedi au complexe de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) entre les ministères du Tourisme et de la Solidarité portant accompagnement des artisans en leur consacrant des espaces pour l'exposition et la vente de leurs produits.

La convention a été cosignée par les SG des ministères du Tourisme et de la Solidarité respectivement MM. Yacine Hamadi et Zohir Chettah.

Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial, Mohamed Hamidou a indiqué que cette convention "constitue une opportunité qui met en évidence la coordination et la complémentarité entre tous les secteurs en vue d'édifier la nouvelle Algérie tant attendue par l'ensemble des citoyens".

Il a également souligné "l'importance de l'accompagnement de l'artisanat par l'assistance des artisans à la préservation et la promotion de ce patrimoine culturel, civilisationnel et historique", ajoutant que ce dernier est à même de représenter notre civilisation à l'échelle mondiale.

Rappelant la nécessité d'accompagner les artisans par l'octroi des micro- crédits, le financement de leurs projets, la création de la richesse et des postes d'emploi permanents notamment au niveau des zones d'ombre, le ministre a appelé à encourager ces initiatives et tous les secteurs concernés.

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a mis en avant "l'importance de la coordination avec tous les secteurs et l'édification des institutions de l'Etat dans le cadre du plan de la relance socioéconomique adopté récemment qui est, estime-t-elle, "l'unique et l'idéale solution pour le développement du pays en y associant tous ses enfants dans le cadre d'une cohésion sociale accompagné par la formation et le soutien des pouvoirs publics".Cette convention, ajoute Mme.

Krikou "est une opportunité pour encourager et soutenir le produit local des artisans et des micro-entreprises visant à concrétiser l'indépendance économique avant de procéder à la mise en œuvre du plan de relance socioéconomique et la création de la richesse et des postes d'emploi dans le cadre de la stratégie participative du secteur de la solidarité".

Dans le même contexte, la ministre a mis en exergue les recommandations proposées au terme de l'atelier consacré aux micro-entreprises et start-up lors de la conférence nationale de l a relance économique tenue dernièrement qui soulignaient notamment l'impérative coordination entre les secteurs et la société civile pour jeter les fondements de la nouvelle République".

En marge de cette rencontre, une exposition de produits d'artisanat a été organisée en faveur des artisans ayant bénéficié des micro-crédits mettant en valeur le patrimoine algérien authentique.