Un total de 4.000 places d'hébergement en résidence universitaires sera réceptionné à Tizi-Ouzou dès cette rentrée, a indiqué samedi le wali Mahmoud Djamaa en visite d'inspection au niveau des campus universitaires de Tamda et Oued-Aissi.

Il s'agit de 1 500 places à Rehahlia au campus de Oued-Aissi, à la périphérie du chef-lieu de wilaya, et de 2 500 autres réparties sur 02 résidences, de 1 000 et 1500 places, au campus de Tamda, dans la commune de Ouaguenoun, à l'Est de Tizi-Ouzou.

"Les travaux sont en bonne voie pour la réception de ces places, il y aura peut-être un petit retard à Rehahlia, vu que c'est un chantier qui a été abandonné puis repris par une autre entreprise qui est en train de renforcer ses moyens, humain et matériel, pour le réceptionner d'ici le mois d'octobre", a-t-il souligné. S'agissant du projet de 10 000 places pédagogiques au campus de Tamda, repris il y a huit mois par une entreprise nationale après la résiliation du contrat avec l'entreprise espagnole ayant entamé sa réalisation, sa réception est prévue pour la fin de l'année universitaire soit, vers ju in ou juillet 2021, a fait savoir M. Djamaa.

Des mesures exceptionnelles ont été prises, pour rappel, en juin dernier pour assurer le transport du personnel des entreprises du bâtiment en vue de relancer ces chantiers en arrêt pour cause de la crise sanitaire de coronavirus.

De son côté, le recteur de l'Université Mouloud Mammeri, le Professeur Smaïl Daoudi, a indiqué, à l'occasion, que par mesure de prévention contre la crise sanitaire qui persiste "la rentrée universitaire se fera de manière graduelle".

Il sera, également, procédé au recours aux supports audiovisuels (CD) pour "garantir le suivi des cours par les étudiants habitants les localités lointaines de la wilaya et leur permettre d'être à jour", a-t-il précisé.

S'agissant, par ailleurs, de la préparation des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Bac, le chef de l'exécutif local a assuré que "toutes les dispositions sont prises pour garantir un bon déroulement de ces examens".

"Le comité de veille de suivie de la pandémie au niveau de la wilaya a fait appel aux spécialistes de la santé pour nous indiquer la meilleure conduite à tenir pour permettre aux élèves d'examiner en toute quiétude et éviter la propagation du virus" a-t-il soutenu.