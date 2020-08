Plus de 9.000 logements de différents programmes seront attribués dans la wilaya de Tiaret avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine, a annoncé jeudi le wali Mohamed Amine Dramchi lors de la cérémonie de remise des clefs de 825 logements à l’occasion de la Journée nationale du moudjahid.

L'opération d'attribution de 2.031 logements est prévue à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, a précisé le wali. Elle sera suivie d’une cérémonie similaire portant un quota de 3.757 autres à l’occasion de la célébration des évènements du 11 décembre et enfin 2.357 logements seront attribués avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine. En posant la première pierre du projet d’un groupe scolaire au douar Bouali, dans la commune de Mechraâ Sfa, le wali a mis l’accent sur la fin des disparités de développement dans les zones d’ombre. "C’est une priorité fondamentale", a-t-il souligné, insistant également sur l’implication du citoyen dans la prise de décision. Face à la presse, le wali a assuré que tous les équipements et les infrastructures scolaires nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire sont prêts pour l’accueil des élèves, notamment ceux du cycle moyen qui souffre d’un déficit de places pédagogiques de plusieurs années. Le programme commémoratif de la Journée nationale du moudjahid a porté aussi sur la ré-inhumation des restes de quatre chouhada au carré des martyrs de Zaouia, dans la commune de Mechraa Sfa. Les lauréats des concours du meilleur tadjwid, de récitation du coran et du meilleur Adhan, ainsi que ceux des concours culturels ont été récompensés. Ces concours ont été organisés par la Direction des affaires religieuses et des wakfs à distance au mois du ramadhan dernier, rappelle-t-on.