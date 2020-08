Les clés de 9.060 logements publics locatifs (LPL) seront remises à leurs bénéficiaires "au début de la semaine prochaine", a déclaré jeudi le directeur général de l’office de promotion et gestion immobilière (OPGI), Mohand Djamel Allasse.

Ce quota se compose de 390 unités dans la commune de Ras Layoun, 310 à Oued El Ma, 160 à Ain Djasser et 100 à El Djazzar, a-t-il précisé. Le même responsable a rappelé qu’un tirage au sort pour l’affectation de 1.421 LPL dans la commune de Batna a été organisé le 10 août donnant suite à la remise des clés de 470 unités sur ce total en attendant la remise des clés des autres unités restantes dès l’achèvement des travaux qui affichent "un taux satisfaisant". Il a été procédé, en outre, le 19 août à la remise des clés de 70 logements promotionnels aidés (LPA) à leurs bénéficiaires dans la commune d’Ain Yagout, selon la même source qui a indiqué que 460 LPL seront distribués "avant fin août courant" dans les communes de Bitam, Telkhamet et N’gaous. Le responsable de l’OPGI a fait savoir que le mois de septembre verra la distribution des clés de 268 LPL dans l es communes de Tilatou, Rahbat et Oued Chaaba tandis que le mois d’octobre connaîtra la distribution de 1.030 unités de même type à Barika et Ras Layoun et 320 à Merouana, Timgad, Boumaguer et Ouled Amar.

Les clés de 470 unités seront remises en décembre prochain à M’doukal, Ain Yagout, Ouled Sidi Slimane, El Madher et Ain Touta. Le taux d’avancement des travaux de ces logements dépasse actuellement les 65 %, selon ce responsable qui a ajouté que 1.680 autres LPL se trouvent en cours de réalisation à travers la wilaya de Batna.