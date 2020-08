Parmi les opérations en cours dans cette daira constituée d’une commune coiffant quatre principales concentrations d’habitants (El-Borma, Zenaiga, Chouachine et Rourdh El-Baguel), une opération de revêtement de routes à Zenaiga, lancée en juillet dernier pour un coût de 66,4 millions DA (étude et réalisation) et livrable en six mois, a-t-on signalé.

La cinquième tranche du réseau d’assainissement au chef lieu de commune d’El-Borma, lancée en février dernier, est aussi en réalisation pour un coût de 120 millions DA, a ajouté la source en précisant que le chantier est à 60% d’avancement des travaux. S’agissant du secteur de l’Education, il est fait état d’un projet d’école primaire en exécution à Rourdh El-Baguel depuis la fin de l’année écoulée, pour un coût de 95 millions DA (étude et réalisation) et un délai de 11 mois.

Les responsables locaux ont fait part, en outre, d’un projet en co urs de réalisation d’une salle polyvalente au chef lieu de la commune d’El-Borma, pour laquelle a été allouée un financement de 39 millions DA (étude et réalisation) et dont le chantier avoisine les 50% d’avancement. Outre les travaux de restauration et de maintenance de la station de déminéralisation de l’eau potable à El-Borma, d’un coût de 12 millions DA et actuellement à 40% d’avancement, les responsables locaux ont projeté, pour 5 millions DA, une opération de restauration de la salle de soins, accompagnée d’un logement de fonction, au niveau de la localité de Zenaiga.