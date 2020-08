Un incendie a détruit plus de 5 has d’arbres dans la forêt "Bouzaouech", située à Sidi Laantri, dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris vendredi auprès de la conservation locale des forêts.

Le sinistre, déclenché, jeudi, a détruit plus de 5 has de pin d’Alep. L’intervention rapide des agents de la conservation des forêts, soutenus par des éléments de la protection civile et des volontaires, a permis d’empêcher la propagation des flammes et de causer des dégâts plus importants. D’importants moyens ont été engagés pour lutter contre l’incendie, a-t-on précisé de même source.