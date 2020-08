Le milieu international algérien de l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) Hicham Boudaoui, victime d'une lésion méniscale, reprendra la course dans quelques semaines, a affirmé vendredi l'entraîneur de la formation azuréenne Patrick Vieira.

«Hicham Boudaoui se remet doucement. Il lui reste encore quelques semaines avant qu’il puisse reprendre la course», a indiqué le coach niçois, lors d'une conférence de presse.

L'ancien international français, s'exprimait deux jours avant le premier match de la saison 2020-2021, dimanche en déplacement face au nouveau promu le RC Lens (16h00, algériennes).

Toutefois, la tenue de cette rencontre est menacée en raison de la découverte vendredi de deux cas positifs au sein de l'effectif niçois.

«On a effectivement deux joueurs positifs. Notre docteur est en communication avec ces joueurs-là. Ils ont été mis à l'isolement. On fera d'autres tests d'ici à demain.

On attendra le résultat pour voir les étapes à suivre», a-t-il affirmé, sans pour autant dévoiler l'identité de ces deux joueurs.

Boudaoui (20 ans) a quitté prématurément le 4 août l e stage de l'OGC Nice, effectué en Autriche, après avoir été touché au genou lors du match amical face aux Slovaques du FK DAC 1904 (6-0). Arrivé à Nice en septembre 2019 pour un contrat de quatre ans, Boudaoui (20 ans) a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison en France, marquant 2 buts et délivrant 2 passes décisives.

Il figurait dans la liste des 23 joueurs retenus pour la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, remportée par l'Algérie en Egypte, prenant part notamment à un match en tant que titulaire, lors du premier tour face à la Tanzanie (3-0).