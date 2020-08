La phase que vit le pays est exceptionnelle et requiert de tous des efforts exceptionnels et des sacrifices considérables, a indiqué, vendredi, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire en visite de travail à l’Académie Militaire de Cherchell "Défunt Président Houari Boumediene".

"La phase est exceptionnelle et requiert de tous des efforts exceptionnels et des sacrifices considérables et la patrie a grandement besoin, aujourd’hui plus que jamais, de loyauté dans les paroles et les actions, et de hisser l’intérêt de la patrie au-dessus de tout", a-t-il souligné dans une allocution d’orientation lors d'une rencontre avec les cadres, les enseignants et les élèves de l’Académie, à la veille de la cérémonie annuelle de sortie de promotions de cette prestigieuse structure de formation qui aura lieu demain.

Le Général de Corps d’Armée a rappelé l’importance majeure de la phase de formation dans le parcours professionnel des officiers de l’avenir, étant la période qui leur permet de promouvoir leurs capacités intellectuelle s, mentales, cognitives, morales, psychiques, voire même physiques, les exhortant à "se munir de la noble qualité de fidélité à la Patrie et d’apporter leur contribution, afin de permettre à notre pays de relever tous les défis rencontrés". "Vous êtes conscients de l’importance majeure que revêt la phase d’enseignement et de formation que vous traversez aujourd’hui, sachant que c’est grâce à cette phase que vos capacités intellectuelles, mentales, cognitives, morales, psychiques, voire même physiques ont évolué, et vos différents talents et divers savoir-faire ont été forgés et ce, outre l’autre grande vocation en l’occurrence le parachèvement de la formation d’une personnalité saine et équilibrée, au diapason de la nature des missions assignées et au développement graduel de votre sens de dévouement et de loyauté immuables à la Patrie dans toutes les conditions et les circonstances", a-t-il précisé.

"Le dévouement à la patrie est une conviction ancrée dans le cœur et qui s’affirme par le travail palpable sur le terrain. Tout ceci requiert nécessairement, voire impérativement, une réflexion profonde et une parfaite perception des indices et des dimensions de cette noble qualité et son impact sur l’aboutissement des objectifs ambitieux escomptés du processus prometteur de développement, ini tié par les hautes autorités du pays, notamment à la lumière de cette phase cruciale et sensible de l’histoire contemporaine de notre pays.

Il a les appelés à apporter leur contribution "pour permettre ainsi à notre pays de relever les défis rencontrés par toutes les voies possibles et tous les moyens disponibles, car cette phase est exceptionnelle et requiert de tous davantage d’efforts exceptionnels et de sacrifices considérables. La patrie a grandement besoin, aujourd’hui plus que jamais, de loyauté dans les paroles et dans les actions, et de hisser l’intérêt de la Patrie au-dessus de tout".

Le Chef d’Etat-Major de l'ANP a tenu, à l’issue de cette rencontre, à féliciter les promotions sortantes, tout en leur souhaitant une vie professionnelle réussie et fructueuse. "Pour conclure, je saisis cette opportunité pour vous féliciter vous promotions sortantes en exprimant ma sympathie et en vous souhaitant une vie professionnelle réussie et épanouie", a-t-il dit, leur recommandant de s'armer des "bonnes qualités militaires à savoir l’esprit de sacrifice, le courage, la sacralisation du travail et la discipline exemplaire, et d’être dignes de votre patrie et votre peuple, et à la hauteur du sacré serment que vous prononcerez demain et jurez à le respecter dans toutes conditions et circonstance s". A l’issue, la parole a été donnée aux élèves de l’Académie, qui ont exprimé leur grande fierté d'appartenir à l'Armée Nationale Populaire et leur immuable disponibilité, dans toutes les conditions, à se sacrifier pour la grandeur, la sécurité, la stabilité et souveraineté de la Nation. Le Général de Corps d'Armée a été accueilli à l'entame de sa visite, rappelle-t-on, par le Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région Militaire et le Général-Major Salim Grid, Commandant de l'Académie Militaire de Cherchell.