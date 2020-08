Le ministre des Moudjahidine et des Ayants- droit, Tayeb Zitouni, a présidé jeudi à Bordj Bou Arreridj les festivités de la célébration officielle de la journée nationale du Moudjahid, commémorée annuellement le 20 août.

Au siège de la wilaya, le ministre a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux d'une conférence historique dédiée à l'événement, à l’initiative du Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954, parallèlement à une cérémonie de remise de 100 clés de logements de type promotionnels aidés (LPA) pour la commune de Bordj Ghedir et 80 aides financières à l’habitat rural pour des bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya.

A l’occasion, le ministre des Moudjahidine a lu le message du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a souligné, à propos de l'offensive du Nord –Constantinois du 20 aout 1955 et la tenue du Congrès de la Soummam le 20 août 1956, que le premier évènement a scellé la fusion entre les Moudjahidine et le peuple jusqu’à la victoire, et le second a consolidé cet acquis historique à travers une meilleure organisation de la lutte armée.

Le ministre avait entamé les festivités de célébration de la journée nationale du Moudjahid en se rendant au cimetière des martyrs de la ville de Bordj Bou Arreridj, où il s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale avant de procéder à la baptisation de la résidence universitaire de 2000 lits de la commune d’El Anasser du nom de la martyre Nasri Fettoum.