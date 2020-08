Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador s'est dit vendredi pour l'ouverture d'une enquête contre un de ses frères qui apparaît dans une vidéo en train de recevoir de l'argent pour financer une campagne électorale locale en 2015.

"Il ne peut y avoir d'impunité pour personne.

Si un parent commet un délit, il doit être jugé (...) Il faut que mon frère (Pio Lopez Obrador) et (son collaborateur) David Leon soient entendus", a déclaré le chef de l'Etat lors de son conférence de presse quotidienne.

Sur les images, son frère est vu en train de percevoir, selon les calculs du président mexicain lui-même, environ deux millions de pesos (130.000 dollars).

Le président a assuré qu'il pouvait toutefois s'agir de "contributions du peuple" à une campagne municipale au Chiapas.

Au Mexique, il est légal de recevoir ce type de don, à condition qu'il soit déclaré.

"Le but est de nuire à l'image de mon gouvernement, mais ils n'y parviendront pas", a dénoncé le chef de l'Etat.

La vidéo a été diffusée quelques jours après la divulgation d'une autre vidéo, datant de 2013, qui montre deux hommes polit iques, membres de l'opposition, avec des valises remplies de billets, supposément des pots-de-vins versés par le géant brésilien du bâtiment Odebrecht au gouvernement de l'ex-président Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Elle intervient également après les accusations de l'ex-dirigeant de la compagnie publique de pétrole Pemex, Emilio Lozoya, qui affirme que l'ex-président Peña Nieto et son ancien ministre des Affaires étrangères Luis Videgaray ont payé des députés avec de l'argent reçu d'Odebrecht pour voter une ouverture du secteur énergétique aux capitaux privés.

M. Lozoya affirme aussi que l'entreprise brésilienne a versé 4,4 millions de dollars pour financer la campagne électorale de M. Peña Nieto en 2012.