Les experts internationaux présents à Maurice dans le cadre des travaux de sauvetage et de nettoyage suite au naufrage du vraquier japonais battant pavillon panaméen, le MV Wakashio, ont estimé vendredi que la décision de saborder la partie avant du navire était la meilleure option.

Elle a notamment été défendue par Matthew Sommerville du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) lors d'une conférence de presse à Blue Bay dans le sud-est de l'île, la région affectée par le déversement de fioul, en compagnie de quatre experts entourant le commissaire de police mauricien Khemraj Servansing. Selon M. Sommerville, il y avait plusieurs options qui s'offraient aux autorités, lesquelles ont sollicité l'avis d'experts internationaux et écouté les réserves affichées par certains, dont la France, qui s'inquiète que l'île voisine de La Réunion ne souffre d'éventuelles conséquences écologiques de la marée noire. Il a expliqué que le bateau, du moins sa partie avant, avait été nettoyé de tout ce qui était susceptible de causer des dégâts environneme ntaux, comme les résidus d'huile lourde.

Plusieurs sites ont été identifiés et celui qui a finalement été choisi convient parfaitement à ce genre d'opération. Il se trouve à 24km à l'est des côtes mauriciennes à une profondeur de 3.150m. "A cette profondeur, le bateau ne sera pas un danger pour les cétacés", a assuré Hughes Vitry, plongeur professionnel de renom et président du Comité technique de la Fédération nationale mauricienne de plongée (MSDA). Les autres experts présents ont salué le travail fourni par la population et les autorités pour minimiser les dégâts causés par le fioul du Wakashio. Ils ont fait comprendre que les travaux de réhabilitation prendraient entre six mois et deux ans. Les sites de loisirs devraient être prêts très vite, alors que pour des sites naturels comme la mangrove, cela prendra plus de temps car les travaux sont délicats et doivent être menés avec soin afin de ne pas causer plus de dégâts que la marée noire elle-même.