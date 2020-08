Le parquet brésilien a dénoncé pour corruption deux dirigeants liés à la compagnie maritime danoise AP Moller Maersk, principal opérateur mondial de transport maritime de fret.

Le ministère public a porté plainte devant le tribunal contre Wanderley Saraiva, un représentant de Maersk, et Viggo Andersen, le directeur de la société au Brésil, pour leur implication présumée dans une affaire de corruption découverte au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Eduardo Autran, ancien responsable de Petrobras Logistics, a également été dénoncé pour corruption passive et détournement de ressources publiques, selon un communiqué du parquet. Les trois font l'objet d'une enquête pour irrégularités dans les contrats d'affrètement signés entre Maersk et Petrobras et qui, selon les autorités, ont causé des dommages économiques à la société brésilienne, estimés à 31,7 millions de dollars.

Selon la plainte déposée devant les tribunaux de Curitiba, où sont menées la plupart des enquêtes de l'opération anticorruption Lava Jato, entre 2006 et 2014, Andersen, le représentant de Maersk au B résil, a convenu avec l'entreprise de payer des commissions illégales atteignant 2,5 % de la valeur des contrats signés avec Petrobras.

La moitié de ce montant a été transférée à une société créée par Saraiva, qui a agi comme intermédiaire dans la négociation des contrats et qui, à son tour, a donné une partie de cet argent à l'ancien directeur de l'approvisionnement de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Costa a avoué de telles pratiques dans un accord de collaboration avec les autorités brésiliennes et son témoignage a servi de base à la plainte présentée par le ministère public.

En échange de ces pots-de-vin, Costa a donné à Maersk des informations sur les demandes de Petrobras concernant l'affrètement de grands navires, en plus d'influencer les contrats de la société danoise.

Selon le bureau du procureur, ce pacte a abouti au "versement effectif d'environ 720.000 dollars" sous forme de pots-de-vin à Costa.

Lava Jato enquête depuis 2014 sur un vaste réseau de corruption qui a détourné des ressources millionnaires de la compagnie pétrolière et pour lequel des dizaines d'hommes d'affaires et de politiciens de haut rang ont été emprisonnés, dont l'ancien président brésilien Lula da Silva.