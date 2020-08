"En deux jours (19-20 août), 91 individus ont été interpellés, alors qu'ils étaient sur le point de rallier les côtes européenne", indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Des canots pneumatiques et des embarcations de fortune ainsi qu'une somme importante d'argent en devises ont été saisies, selon la même source.

Au début de semaine, des unités et patrouilles de la Garde nationale tunisienne avaient mis en échec plusieurs autres tentatives d’immigration illégale et ont arrêté 96 individus alors qu'ils étaient sur le point de naviguer clandestinement vers les côtes européennes, toujours selon le ministère de l'Intérieur.

Les tentatives d’immigration clandestine se multiplient en été, alors que les migrants cherchent notamment à rejoindre l'île italienne de Lampedusa, située à environ 80 km de la côte tunisienne.