Un réseau de distribution de gaz naturel a été mis en service, jeudi, au profit de 910 foyers de la commune de Sidi Abdelmoumene (wilaya de Mascara), à l’occasion de la célébration de la journée nationale du moudjahid (20 août).

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités de wilaya et de représentants de la famille révolutionnaire.

Ce réseau a été mis en service au douar de Belkheir au profit de 400 foyers.

Sa réalisation a été financée par l'Etat, pour un montant estimé à 11,1 millions DA puisés du Fonds de garantie et de solidarité pour les collectivités locales.

Au douar de Bagdad, un autre réseau est fonctionnel depuis ce jeudi à la grande satisfaction de 510 foyers.

Les travaux ont été financés par le même fonds précité pour une enveloppe de 17,4 millions DA.

A cette occasion, le wali de Mascara, Abdelkhalek Siouda, a indiqué que 14.000 foyers sont en cours de raccordement au réseau du gaz naturel à travers la wilaya.

Cette dernière devra atteindre un taux de raccordement à cette source produit énergétique à 80% d'ici la fin de l'année en cours.

Les autorités de wilaya ont honor é hier, mercredi, au palais des congrès de la wilaya plusieurs figures sportives dont l’ex-international de football Lakhdar Belloumi et procédé à la remise d’agréments à plusieurs nouvelles associations, rappelle-t-on.