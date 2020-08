Un lot de 35 bus a été attribué jeudi au profit de plusieurs communes de la wilaya de Skikda dans le cadre des festivités commémorant la Journée nationale du Moudjahid et le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956).

Les bus destinés au transport scolaire seront réservés aux communes dans les zones d’ombre et viendront renforcer, dès la rentrée scolaire 2020-2021, le parc des bus scolaires de ces régions, selon les informations recueillies sur place. La célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam à laquelle a pris part, aux côtés des autorités locales, le conseiller auprès de la présidence, chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a été marquée par l’organisation d’une exposition dédiée à la mémoire, à l’initiative du musée régional du moudjahid Ali Kafi, la diffusion d’un documentaire sur le 20 août 1955 dans la région, ainsi que la présentation de communications sur l’événement. Au cours des festivités tenues au palais de la culture et des arts Malek Chebel, M. Chikhi a salué la mémoire de celles et de ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance de l’Algérie. A l’occasion, la fille du Chahid Zighoud Youcef, artisan des événements du 20 août 1955, Mme Chama Zighoud, a été honorée. Les autorités locales de Skikda accompagnées par M. Chikhi ont entamé les festivités de célébration de la Journée nationale du Moudjahid en se rendant au cimetière des martyrs de la ville Ramdane Djamel où ils se sont recueillis à la mémoire des chouhada de la Guerre de libération nationale. La délégation s'est également rendue au stade communal du chef lieu où des Algériens avaient été rassemblés au lendemain du 20 août 1955 et exécutés, en représailles, par l’armée coloniale française. Le bulldozer qui avait servi au creusement des fosses communes pour enterrer les civils algériens assassinés demeure témoin, à l’entrée du stade communal, des représailles de la soldatesque coloniale contre la population de la wilaya de Skikda.