Le ministre mexicain des Relations extérieures Marcelo Ebrard a indiqué que son pays recevra au moins 2.000 doses du vaccin russe Spoutnik V pour la phase 3 des essais cliniques suite à un accord conclu entre les deux gouvernement.

S'exprimant lors de la conférence de presse quotidienne du président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, le chef de la diplomatie a révélé qu'au moins 2.000 doses du vaccin russe Spoutnik V seront utilisées au Mexique dans le cadre d'essais cliniques.

"Hier, ce qui a été réalisé à l'issue des entretiens avec l'ambassadeur russe, c'est qu'au moins 2.000 doses du vaccin seront livrées pour faire un protocole et le tester au Mexique. C'est une très bonne nouvelle parce que nous gagnons du temps et n'attendons pas la fin[de la troisième phase des essais dans d'autres pays", a-t-il indiqué. M. Ebrard a souligné que les médecins mexicains participeraient à la troisième phase d'essais de deux vaccins chinois et des vaccins américains, du franco-britannique et du russe.

"Les délais de la livraison seront annoncés plus tard, nous attendons une confirm ation. Cela permettra d'entamer au Mexique la troisième phase des essais du vaccin russe", a-t-il signalé. Le Mexique, qui compte à ce jours 543.806 cas de contamination confirmés et 59.106 décès, contre plus de 372.000 cas de guérison, avait précédemment témoigné de son intérêt pour le vaccin russe. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a annoncé qu'un premier vaccin "assez efficace" avait été mis au point en Russie. Moscou a depuis précisé avoir produit les premières doses.

Le "Spoutnik V" est cependant perçu avec scepticisme par le reste du monde, la phase finale des essais n'ayant commencé que très récemment.