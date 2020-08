L'Afrique du Sud enregistre au total 603.338 cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus, dont 3.398 signalés ces dernières 24 heures, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Zweli Mkhize. Pendant la même période, le pays a également rapporté 225 nouveaux décès dus au COVID-19, portant le total à 12.843, a-t-il ajouté.

La province du Cap-Occidental demeure l'épicentre de la pandémie avec 3.713 décès, suivie par celles du Gauteng (3.190) et du Cap-Oriental (2.753). Le nombre de personnes guéries est de 500.102, avec un taux de rétablissement de 82%, selon M. Mkhize. Au cours des quatre dernières semaines, le nombre journalier de nouveaux cas a baissé, passant de plus de 12.000 à une moyenne de près de 4.000. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de cas d'infection confirmés sur le continent, avec un bilan représentant plus de la moitié des cas enregistrés en Afrique. Au niveau planétaire, elle se classe au cinquième rang en termes de cas confirmés derrière les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie.