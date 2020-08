La Corée du Sud a annoncé samedi qu'elle étendrait à l'ensemble de son territoire à partir de dimanche le renforcement des mesures de restrictions appliquées dans la région de Séoul, dont les rencontres sportives à huis-clos, afin d'endiguer la propagation du Covid-19.

La décision a été prise après que le pays, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, a enregistré plus de 300 nouveaux de Covid-19 cas durant deux jours consécutifs, dont 332 samedi, un record depuis le mois mars. "Nous sommes dans une phase très fragile qui pourrait voir le début d'une seconde vague nationale", a estimé le ministre de la Santé Park Neung-hoo lors d'un point-presse.

La Corée du Sud avait interdit depuis mardi les grands rassemblements et ordonné la fermeture des boîtes de nuit, des musées ainsi que de certains restaurants à Séoul et dans sa région en raison d'une hausse des cas de coronavirus. Les mesures de restrictions renforcées concernent les rassemblements de personnes mais aussi les activités du sport profe ssionnel, les rencontres sportives devant à nouveau se disputer à huis-clos. Toutes les plages du pays seront également fermées à partir de minuit.

Jusqu'à présent la Corée du Sud a décompté un total de 17.002 cas de contamination, dont la moitié sont issus de la région de Séoul, et 309 décès pour une population de 51 millions d'habitants.