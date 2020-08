Le nombre total de cas d'infection confirmés au nouveau coronavirus en Inde approche de la barre des trois millions, à 2.975.701, tandis que le nombre total de décès atteint 55.794, selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, un total de 69.878 nouveaux cas et 945 décès ont été ajoutés au bilan.

Il reste à ce jour 697.330 cas actifs dans ce pays.

A ce jour, 2.222.577 patients ont guéri et ont quitté l'hôpital. Le gouvernement a renforcé les capacités de dépistage ces dernières semaines. D'après le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), on comptait en date de vendredi un total de 34.491.073 échantillons testés, dont 1.023.836 au cours de la seule journée de vendredi.

C'est la première fois que plus d'un million d'échantillons sont testés en un seul jour.