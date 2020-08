Deux (2) polycliniques seront réalisées "prochainement" à Bordj Bou Arreridj à l’initiative d’un bienfaiteur, a-t-on appris mercredi de la directrice locale de la santé et de la population (DSP), Nacira Abderrahim.

Ces deux infrastructures de santé seront réalisées au chef lieu de wilaya, précisément à Boumergad au quartier des moudjahidine et à l’entrée de la commune Ras El Oued, deuxième plus grande agglomération de la wilaya, a-t-elle précisé à l’APS. Rappelant le déficit enregistré dans ces deux régions en matière d’infrastructures sanitaires, la même responsable a mis l’accent sur l’apport de ces deux futures polycliniques dans la prise en charge des malades.

Ces deux projets qui sont totalement financés par un bienfaiteur, bénéficieront de l’accompagnement technique de la DSP et de la direction des équipements publics, a-t-on noté.

Au cours d’une réunion de concertation avec le chef de l’exécutif local, Mohamed Benmalek, le bienfaiteur s’est engagé à réaliser des initiatives similaires à travers plusieurs communes de la wilaya, a-t-on relevé, soulignant que des instructions ont été données, par le chef de l’exécutif local, à l’effet de faciliter les procédures administratives pour lancer ces projets et encourager ce genre d’initiatives.