Une formation dédiée à l’utilisation du matériel des ambulances médicalisées et à la manière de les entretenir notamment en cette période de propagation du coronavirus ont été organisées au profit d’une quarantaine de paramédicaux et de chauffeurs de la Direction de la santé et la population (DSP) de la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris mercredi de la responsable locale de la DSP Nehla Zouizi.

Ciblant 16 agents paramédicaux et 16 chauffeurs, la formation, lancée mardi et qui s'étalera sur deux jours, s'inscrit dans le cadre de la formation continue au profit du personnel du secteur de la DSP, a précisé Mme Zouizi.

La première journée a été animée par un réanimateur exerçant au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH) de Besbes qui avait présenté aux participants différents points liés à l’utilisation efficiente du matériel de la dizaine d'ambulances médicalisées exploitées pour la prise en charge des malades.

L'accent a été mis sur les dispositions à suivre lors du transfert du malade vers les établissements hospitaliers, dans des conditions qui n’aggraveraient p as son état ou serait à l'origine de la perte de temps précieux, a-t-elle précisé.

La deuxième journée a été, quant à elle, consacrée à la formation de 16 chauffeurs d’ambulances sur des thèmes se rapportant essentiellement à l’entretien de ces véhicules médicalisés, particulièrement en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, a souligné la responsable de la DSP.

Un formateur de la protection civile, ayant supervisé cette journée, a insisté sur le respect de la chronologie et des modalités de nettoyage et de désinfection des ambulances en vue de rompre la chaîne épidémiologique et éviter les risques de transmission croisée des microorganismes. Ainsi, la fréquence et les produits utilisés dans le cadre de la désinfection des mains et des ambulances médicalisées ont été longuement explicités aux participants appelés à suivre scrupuleusement les gestes barrières lors de la prise en charge des malades pour préserver leurs vies et celles des autres.

Plusieurs recommandations liées à la prévention optimale ont été dispensées aux participants à ces journées de formation, organisées au siège de la DSP. Mme Zouizi a fait état du renforcement ''prochainement'' du secteur de la santé d'El Tarf par une dizaine d'ambulances médicalisées.