Les services de la sûreté de wilaya de Constantine en collaboration avec la direction locale du commerce ont lancé mercredi une vaste campagne de contrôle de l’application des mesures préventives obligatoires dans les restaurants, cafés et boulangeries des villes de Constantine et El Khroub, inscrites dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Cette campagne a pour objectif de s’enquérir du respect des mesures préventives, le port de masque et la distanciation physique notamment par les propriétaires des locaux commerciaux et les citoyens, a précisé le chef du service de wilaya de la police judiciaire, Mohamed Yazid Boubekri en marge du lancement de cette opération. Les services de la sûreté de wilaya de Constantine oeuvrent à intensifier les tournées de contrôle dans ces espaces commerciaux et publics rouverts récemment et axent également sur la sensibilisation pour "mieux faire passer le message", a souligné la même source.

Estimant que la lutte contre le coronavirus nécessite la conjugaison des efforts de tous (commer çants et citoyens), le même responsable a précisé que les services de la police veillent au strict respect des mesures d’hygiène et préventives à l’intérieur de ces espaces pour éviter au maximum la propagation du Covid-19. De son côté, le chef du service de protection du consommateurs et de la répression de la fraude auprès de la direction locale du commerce, Abdelghani Bounaâs, a indiqué que cette opération d’intervention s’inscrit dans le cadre du travail de proximité pour préserver la santé du consommateur surtout en cette conjoncture particulière marquée par une crise sanitaire. Plus de 100 interventions ont été réalisées dans le cadre de cette opération de contrôle donnant lieu à l’établissement de 8 procès verbaux et la fermeture de 4 commerces pour "non respect du protocole préventif en vigueur", selon le même responsable.